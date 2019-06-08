المعلمي: القرائن تشير إلى تورّط إيران في الهجوم على السفن قبالة الإمارات

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، في تصريحات صحافية، أن القرائن تشير إلى تورط إيران في الهجوم على أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وقدم المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة؛ الإماراتية لانا نسيبة، والسعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، ونائبة المندوبة النرويجية ماري سكار، إحاطة إلى مجلس الأمن قدموا فيها معلومات تقنية مستقاة من النتائج الأولية للتحقيقات التي لا تزال جارية حول المواقع التي استهدفت فيها السفن.

وقال المعلمي إن «المسؤولية تقع على عاتق إيران، وأن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن ما حدث يتسق مع نمط تصرف معتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن كثيرة».

وأشار مندوب السعودية لدى مجلس الأمن إلى أن المملكة لا تشجع عملاً عسكرياً واسع النطاق في المنطقة ضد أي طرف آخر، لكنها تفضل معالجة هذه القضية بطريقة سلمية.

وأكد المعلمي أن السعودية تتمسك بالأمل في أن يتعامل مجلس الأمن مع الوضع، ومع المتورطين، بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بأنه لن يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا.

وخلص تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثور عليها، عن أنه من المحتمل استخدام ألغام لاصقة في الهجمات التي تمت ضد هذه الناقلات بتاريخ 12 مايو 2019.

تصريحات المعلمي جاءت لتؤكد ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الخميس الماضي، حول اعتزام بلاده تقديم أدلة على تورط إيران في هجوم الناقلات قبالة الإمارات إلى مجلس الأمن.

وحذر بولتون من أن التهديد الإيراني لم ينته بعد، لكنه شدد على أن الرد السريع ونشر قوات أمريكية ساعدا على ردع طهران.