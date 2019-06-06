الشرعية تحرر مواقع استراتيجية في قعطبة

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

حررت قوات الشرعية اليمنية مواقع استراتيجية في قعطبة شمالي الضالع، بعد معارك عنيفة ضد الحوثي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات اليمنية تمكنت من تحرير موقع «الخزان» وعدد من التباب، وتحرير جبل «القصبة» و«باب غلق» بـقعطبة. وشنّت الشرعية غربي مديرية «الأزارق» هجوماً، استعادت خلاله منطقة «الشجفاء» و«الشبهة» وعدداً من المواقع، وتم دحر الميليشيا منها إلى ما خلف «دار الصليب»، مكبدةً الميليشيا قتلى وجرحى وسط حالة فرار كبيرة للمتمردين.

وقُتل خلال المعارك المدعو سنان عباس القحيف، القيادي الميداني الجديد لميليشيا الحوثي في «قعطبة»، في غارة لمقاتلات التحالف العربي. وثمّن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، خلال زيارته مقر قيادة قوات التحالف العربي بمحافظة مأرب، إسهامات التحالف العربي في معركة المصير الواحد.