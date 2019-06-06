«أخبار الساعة»: المجتمع الدولي مطالب بوقف انتهاكات الحوثيين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

دعت نشرة «أخبار الساعة» المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران التي تمارس كل ما يخطر على البال من انتهاكات بحق البشر ضاربة بالقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط، وبكل ما يمت للسلم والأمن والاستقرار في الإقليم بصلة.

وقالت النشرة تحت عنوان «المجتمع الدولي مطالب بوقف انتهاكات الحوثيين»: «إن الميليشيا تمارس كل ما يخطر على البال من انتهاكات بحق البشر».

ولفتت إلى أن الحدث الأكثر انتهاكاً للشرائع السماوية والإنسانية كافة، كان عندما شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية حملة اختطافات واعتقالات لعشرات الأشخاص في مناطق سيطرتها إثر احتفالهم بعيد الفطر في محافظتي إب وصنعاء، بعد أن قرر الحوثيون مخالفة الحكومة الشرعية، واقتحموا بعض المساجد، ومنعوا الخطباء والمصلين من تأدية شعائر صلاة العيد.

الحماية من الإرهاب

وأكدت النشرة أن قيام الأمم المتحدة بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي تجاه أبناء اليمن، وحمايتهم من الضرر الذي يطالهم يومياً من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وخاصة أن هذه الميليشيا تحاول جاهدة تجزئة اتفاق السويد، وتخرق البنود المتعلقة بإزالة الألغام في الحديدة، لا بل وربما أصبح بوسع هذه الميليشيا زراعة ألغام أكثر، كونها تواصل استعراضاتها العسكرية التي تشارك فيها مدرعات وآليات قتالية ثقيلة، وقذائف صاروخية ومئات من المسلحين على متن سيارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.