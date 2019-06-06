انتصارات نوعية للجيش اليمني في قعطبة

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة والحزام الأمني، من تحرير عدد من المواقع، التي كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية في شمال محافظة الضالع، في وقت ثمّن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، دعم التحالف العربي لليمن في معركة المصير الواحد.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات اليمنية المشتركة نجحت في تحرير موقع «الخزان» وعدد من التباب المطلة على قرية «القفلة» وتحرير جبل «القصبة» المطل على قرية «هجار» و«باب غلق» بـقعطبة.

في الأثناء، شنت قوات المقاومة في جبهة «تورصة» غربي مديرية «الأزارق» هجوماً استعادت خلاله منطقة «الشجفاء» و«الشبهة» وعدداً من المواقع، وتم دحر الميليشيات منها إلى ما خلف «دار الصليب»، مكبدة الميليشيات قتلى وجرحى وسط حالة فرار كبيرة للمتمردين.

وأفادت مصادر عسكرية، بمصرع «سنان عباس القحيف» القيادي الميداني الجديد لميليشيات الحوثي في «قعطبة» شمالي الضالع، في غارة لمقاتلات التحالف العربي على أحد المواقع بمنطقة «باجة». وأشارت المصادر إلى أن القحيف يعتبر أحد أبرز القيادات الحوثية العسكرية في محور قعطبة.

إلى ذلك، قصفت ميليشيا الحوثي، عدة مواقع للجيش الوطني، في محافظة الحديدة، في انتهاك متواصل لوقف إطلاق النار. واستهدفت الميليشيا الحوثية بقصفها المدفعي، مواقع لقوات الجيش الوطني، شرق مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة، ومواقع أخرى في مدينة حيس.

تفقد الأضرار

في الأثناء، اطلع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس، على الأضرار التي خلفتها المقذوفات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، على قرية القرضين بمديرية المسراخ محافظة تعز وأسفرت عن مقتل طفلة وإصابة ستة أطفال آخرين.

وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق والناطق الرسمي للجنة اشراق المقطري ان فريق اللجنة قام أثناء زيارته قرية القرضين بمعاينة مكان سقوط المقذوف الأول الذي سقط على ارض زراعية كانت خالية من الناس في تلك اللحظة وقياس سعته وعمقه، وكذلك تصوير آثار المقذوف الثاني الذي سقط على مقبرة القرية، والجهة التي سقط منها والاستماع إلى شهود الحادثة من السكان إضافة لعدد من الذين قاموا بعملية الإسعاف للأطفال.

تثمين دعم التحالف

في السياق، قام وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، ومعه عدد من رؤساء هيئات ومديري دوائر وزارة الدفاع، بزيارة إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي بمحافظة مأرب.

وهنأ وزير الدفاع قيادة التحالف العربي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ناقلاً لهم تحاياً القيادة السياسية والعسكرية.

وأشاد الفريق المقدشي بمواقف الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودهم الداعمة لليمن وتضحياتهم المعمدة بالدم لمساعدة الشعب اليمني في استعادة دولته وشرعيته ومساندة الجيش الوطني في العمليات العسكرية التي يخوضها ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وثمّن وزير الدفاع الوقفة الشجاعة للأشقاء مع اليمن في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد الخطر الحوثي الإيراني الذي تجاوزت شروره وأخطاره حدود وجغرافيا اليمن وباتت تهدد المصالح العربية والعالمية في المنطقة. وأكد المقدشي عزم القيادة السياسية والعسكرية المضي نحو استكمال بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس وطنية باعتبارها الضمان الآمن لاستكمال معركة دحر الميليشيا الحوثية وتحقيق أمن اليمن وأمن جيرانه.