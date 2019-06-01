قمم مكة رسّخت وحدة الصف لمجابهة قوى الشر بالمنطقة

المصدر: جدة - البيان، وكالات

عقدت القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، أعمال دورتها الـ14 في مكة المكرمة.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه «سيتم التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».

وقال خادم الحرمين في تغريدة قبيل انطلاق أعمال القمة الإسلامية، ليلة أمس، في مكة المكرمة: «نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».

وترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد الدولة إلى أعمال القمة الإسلامية الذي يضم أيضاً سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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