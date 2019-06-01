صحف عالمية: موقف حــــــازم ضـد إيـران والحوثـي

المصدر: إعداد - اليازية البدواوي

تناولت عناوين الصحف العالمية عقب ساعات من عقد القمة الطارئة بالمملكة العربية السعودية تصريحات الدول العربية التي أطلقتها للتنديد بأفعال النظام الإيراني، والتكاتف يداً واحدة لحماية سيادة دول الخليج التي يعد أمنها من أمن الدول العربية والإسلامية. وسلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على موقف جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال مشاركته في القمة، وعنونت «بولتون يوجه اللوم للحوثيين على الهجمات الجوية الموجهة عن بعد»، قائلاً: «إن قدرة الحوثيين على استخدام الطائرات الموجهة والصواريخ، التي توفرها إيران، تشكل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن في المنطقة».

من جهتها، تطرقت صحيفة «واشنطن بوست» لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري. كما وصف الرئيس المصري الاعتداء الأخير على خط أنابيب النفط السعودي وأعمال التخريبية التي استهدفت السفن في خليج عمان بأنها «أعمال إرهابية صريحة»، ويجب استخدام جميع الوسائل لردع مرتكبيها.

أما صحيفة «ذا هيندو» عنونت حديثها بـ «قادة الدول العربية يجتمعون في مكة لتوحيد الصف وسط التوترات الإيرانية»، متهمين طهران بالمساعدة في تسليح المتمردين الحوثيين والوقوف وراء هجوم طائراتهم الموجهة عن بعد على خط رئيسي لأنابيب النفط السعودية في وقت سابق من شهر مايو الماضي. وفي تلك القمة الثلاثية على أطهر بقاع الأرض مكة، قدمت المملكة العربية السعودية موقف إقليمي موحد رداً على تصاعد التوترات مع إيران.

ومن جهتها أشارت صحيفة «سياسات ديلي» الناطقة بالأوردو إلى تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومطالبته بموقف عربي حازم عن الأفعال الإيرانية الإجرامية، منتقداً التدخل الإيراني في المنطقة بعد الأحداث التخريبية الأخيرة.