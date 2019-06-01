خادم الحرمين يلتقي الرئيس المصري على هامش القمة الإسلامية

المصدر: واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش أعمال القمة الاسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

كما حضره من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبدالنبي، والمتحدث باسم الرئيس بسام راضي.