ولي العهد السعودي يلتقي حمدان بن محمد في جدة

المصدر: واس

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في جدة اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وفي بداية اللقاء نقل سمو ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ورئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

فيما حضر من الجانب الإماراتي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ شخبوط بن نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة وسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي الشامسي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.