السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني

المصدر: د ب أ

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات اليوم السبت مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وقد غادر الفريق أول عبد الفتاح البرهان عائداً على رأس وفد بطائرة خاصة إلى الخرطوم بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضم الوفد المرافق للبرهان 13 من كبار أعضاء المجلس العسكري ومساعديه حيث تناولت مباحثات رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان آخر التطورات في السودان وسبل التوصل إلى حل للأزمة وانتهاء المظاهرات والاعتصامات التي يقوم بها السودانيون منذ سقوط نظام الرئيس عمر البشير.