واشنطن: الحرس الثوري وراء هجمات الملاحة

المصدر: عواصم ـ وكالات

اتهم الجيش الأمريكي، أمس، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن حادث تخريب ناقلات النفط مقابل سواحل الإمارات، وخلُص إلى أن الألغام اللاصقة المستخدمة في الهجوم تعود للحرس الثوري.

في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى المنطقة، مؤكداً أن نشر القوات الإضافية «إجراء بأغلبيته وقائي»، مشدداً على أن «الانتشار العسكري الإضافي هدفه الحماية».

من جانب آخر، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، غداة لقائه في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن «السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية».

وأعلن دقلو في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم «كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف».

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