هوك: إيران أنفقت 100 مليار دولار لدعم الإرهاب

المصدر: واشنطن-وكالات

أكد مبعوث الخارجية الأمريكية لشؤون إيران، برايان هوك، أن النظام الإيراني حصل على 100 مليار دولار جراء الإعفاءات النفطية التي انتهت مطلع الشهر الجاري، لكن الشعب الإيراني لم يحصِّل منها شيئاً، لأن النظام أنفقها على دعم الإرهاب.

وأكد هوك، في مقابلة مع شبكة «صوت أمريكا» VOA الفارسية،أمس، أن بلاده ستستخدم القوة العسكرية ضد إيران إذا ما تمت مهاجمتها. وقال هوك «فقط إذا هوجمنا أولاً، ستستخدم الولايات المتحدة قوتها العسكرية ضد إيران».

كما كشف هوك أنه «منذ شهر، تلقى مجتمع الاستخبارات لدينا أخباراً مثيرة للقلق حول التهديدات العديدة الواردة من إيران.. كانت لدينا معلومات موثوق بها للغاية بأن إيران تخطط لشن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة».

وتابع هوك: «لقد قمنا بنشر تجهيزاتنا ومعداتنا ومنشآتنا بشكل يتسنى لنا الدفاع عن أنفسنا في المنطقة إذا استهدفنا بهجوم.. وكان العراق إحدى المناطق التي ارتفع فيها مستوى التحذير من احتمال قيام إيران بهجوم. وطالبت سفارتنا هناك بتخفيض عدد دبلوماسيينا.

حيث تم تلبية هذا الطلب». وكشف قائلاً: «نريد خفض الموارد التي يحتاجها النظام الإيراني لتمويل الجماعات الموالية له والميليشيات التي يغذيها في جميع أنحاء المنطقة..

هذا النظام يقوم بتنظيم وتجهيز وتدريب هذه الجماعات بما في ذلك حزب الله والحوثيون والميليشيات الشيعية التي تحارب عنه بالوكالة في سوريا والعراق». وشدد هوك أن النظام الإيراني حصل على 100 مليار دولار من الإعفاءات من العقوبات، لكن هذه الأموال لم تصل إلى الشعب الإيراني أبداً، مضيفاً: «ما يزعج شعب إيران هو أنهم لم يستفيدوا بأي شيء من الاتفاق النووي».