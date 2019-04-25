محمد بن راشد: الشباب قوة للمستقبل وتمكينهم أولويتنا

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن طاقة الشباب قوة دافعة لجهود التنمية في الدولة، وهي أنقى طاقة، وأكثرها استدامة، وهي أغلى مواردنا. وقال سموه إن تمكين الشباب وإشراكهم في خدمة الوطن والثقة بقدراتهم واحتضان إبداعاتهم معادلة إماراتية لبناء أفضل مستقبل، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة يتصدرها تمكين الشباب وتأهيلهم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه المقر الرئيس للمؤسسة الاتحادية للشباب بأبراج الإمارات، واعتماده خطة عمل المؤسسة والمبادرات التي تهدف إلى التوظيف الأمثل لطاقات الشباب في دعم مسيرة التنمية المستدامة. كما اعتمد سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الذي عُقد في مقر المؤسسة، نماذج تطوير مراكز الشباب في أنحاء الدولة.

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