محمد بن راشد لحمدان بن محمد: لا تنسَ أن ترفع يدك بالفوز والنصر والحب

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر موسى قبيلات

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسخة من ديوان سموه الصادر أخيراً، بعنوان: «قصائدي في حب الخيل»، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. وجاء في الإهداء:

«إلى الابن الغالي حمدان

عند التتويج بالمركز الأول

لا تنسَ أن ترفع يدك بالفوز والنصر والحب

أهديك قصائدي في حب الخيل

أبوك المحب دوماً

محمد بن راشد آل مكتوم».

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أمس، صورة الإهداء الذي خطه فارس العرب.

كما نشرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، على حساب سموها الرسمي على موقع «إنستغرام»، أمس، صورة إهداء خطه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على النسخة المهداة لسموها من ديوان فارس العرب «قصائدي في حب الخيل»، وجاء فيه:

«إلى الابنة الغالية لطيفة

هي رمز الخير والجمال

ولها في حياتنا مكانة خاصة

أهديكِ قصائدي في حب الخيل

أبوكِ المحب دوماً

محمد بن راشد آل مكتوم».

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد أطلق، في مارس الماضي، كتاب «قصائدي في حب الخيل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جمع فيه المكتب القصائد التي نظمها سموه وعبّر خلالها عن مدى شغفه بالخيل، والقيم التي طالما ارتبطت بها من نُبل، ومنافسة من أجل الفوز، وتمسك بالصدارة، وقوة وشجاعة وإقدام.

وذلك ضمن جلسة شعرية استضافها «ميدان»، وشارك فيها كل من: معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، والروائي والباحث الإماراتي سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بحضور لفيف من الشعراء والمثقفين، وكذلك قيادات العمل الإعلامي العربي المشاركين في الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، إضافة إلى عدد من ضيوف «كأس دبي العالمي»، حيث تزامنت النسخة الرابعة والعشرون من البطولة الأغلى والأهم عالمياً مع مناسبة إطلاق الكتاب.