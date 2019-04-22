الإمارات تطالب بحزم عالمي لاجتثاث منابت الإرهاب

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان ووام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى مايتريبالا سيريسينا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس مايتريبالا سيريسينا.

وأدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأبرياء. وقدّم سموهما التعازي إلى قيادة وشعب سريلانكا، وتمنى سموهما الشفاء للمصابين.

وقال سموهما: «إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة.. إرهابي من يشيع الخوف عند المصلين الآمنين.. إرهابي من يريد أن يشعل حرباً دينية بين البشر»، وأكدا سموهما أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى الوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج.

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