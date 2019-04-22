رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس سريلانكا في ضحايا الانفجارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي، دبي - البيان ووام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى مايتريبالا سيريسينا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس مايتريبالا سيريسينا.

وأدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأبرياء.

وقدّم سموهما التعازي إلى قيادة وشعب سريلانكا، وتمنى سموهما الشفاء للمصابين.

وقال سموهما: «إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة.. إرهابي من يشيع الخوف عند المصلين الآمنين.. إرهابي من يريد أن يشعل حرباً دينية بين البشر»، وأكدا سموهما أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى الوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة.. إرهابي من يشيع الخوف عند المصلين الآمنين.. إرهابي من يريد أن يشعل حرباً دينية بين البشر.. تعازينا للشعب السريلانكي.. تعازينا للعالم.. تعازينا لكل من يعمل من أجل التسامح والتعايش والتعارف والتقارب بين البشر».

بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «التفجيرات الغادرة، التي حصدت أرواح الأبرياء في سريلانكا، موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية والعالم.. ندين الأعمال الجبانة التي استهدفت اﻷبرياء الآمنين، تعازينا لقيادة وشعب سريلانكا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين، العالم اليوم أحوج ما يكون إلى الوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج».



الخارجية تدين

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي -في بيان لها أمس- عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب السريلانكي في مواجهة العنف والتطرف، دا عيةً المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الجريمة النكراء، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمواطني الدولة تأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة هناك.

وطلبت الوزارة، في بيان لها أمس، من مواطني الدولة الموجودين في سريلانكا المغادرة والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 0097180044444.

سيف بن زايد: قتل الآمنين جريمة آثمة

أدان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو. وقال سموه عبر «تويتر»: «قتل الأبرياء الآمنين جريمة آثمة، وتزداد بشاعة باستهداف الناس في يوم عيدهم وفي أماكن عبادتهم.

دموية الإرهاب واستهانته بأرواح الآمنين لا تهاون معهما». وأضاف سموه: «أتقدم بخالص التعازي القلبية لسريلانكا حكومةً وشعباً. ولن تتوقف مساعي اجتثاث الإرهاب ونشر روح وثقافة التسامح بين شعوب العالم المحبة للخير». دبي - البيان