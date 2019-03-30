وزراء الخارجية العرب يشدّدون على السيادة السورية على الجولان

المصدر: أ ف ب

شدد وزراء الخارجية العرب الجمعة على سيادة سوريا على الجولان، رافضين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل على الهضبة المحتلة، وذلك خلال اجتماع تحضيري للقمة العربية التي تعقد في تونس الأحد.

وقال وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف في كلمة ألقاها لدى افتتاح الاجتماع الجمعة "أجدد رفض بلادي التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة".

وتابع العساف: "الجولان أرض عربية سورية محتلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة... الإعلان مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة"، منبها الى أن "الإعلان ستكون له آثار سلبية كبيرة على السلام في الشرق الأوسط".

من حهته، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في كلمته، إن بلاده تؤكد "رفضها قرارات الاعتراف بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان المحتل لمخالفته للقرارات الدولية"، معتبرا أنه "قرار لاغ ولا أثر قانونياً له، و(...) لا يترتب عليه أي التزامات".

وأضاف "سنعمل على تطويق كل التداعيات المحتلمة لهذا القرار".

وجاء في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط : "نقول بصوت واضح إن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن"، مضيفا "إذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته خطيئة وتقنينه عبث بمبادئ العدالة".

وقال المتحدث باسم القمة محمود الخميري في مؤتمر صحافي مساء الجمعة إن "بيانا قويا" سيصدر بخصوص الجولان في إعلان تونس الذي سيتلى في أعقاب القمة الأحد، لافتا الى ان هناك خلافا بين وزراء الخارجية بخصوص عودة سوريا للجامعة العربية.

واحتلت إسرائيل الجولان العام 1967 وضمته العام 1981.

ووقع ترامب الاثنين على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، مثيراً موجة من الاحتجاجات في العالم ضد القرار الذي يأتي في أعقاب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورأت دمشق في القرار "اعتداء صارخاً على سيادة ووحدة أراضي" سوريا.

وتستضيف تونس القمة العربية الثلاثين التي يشارك فيها حوالى عشرين رئيس دولة، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصل الخميس الى تونس.

وقرّر الرئيس السوداني عمر البشير عدم المشاركة.

وفي الشأن الفلسطيني، قال المتحدث باسم القمة، إنه من المقرر أن تخصص القمة دعما ماليا للسلطة الفلسطينية بحوالي 100 مليون دولار شهريا.