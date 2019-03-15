المجلس العالمي للتسامح والسلام يستنكر الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا

المصدر: وام

استنكر معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بشدة الهجومين الارهابيين البشعين اللذين استهدفا مصلين في مسجدين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، والذي أدى الى مقتل 49 شخصا وما يزيد عن 20 جريحا حتى الآن.

وقال الجروان إن هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين مسالمين في دور عبادة، يشكل أحد أبشع صور الارهاب الذي يعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على محاربته ونشر قيم للتسامح والعيش المشترك تجنبا لمثل هذه المواقف الدامية التي يأسى لها الجميع مؤكدا ان المجلس اخذ على عاتقه العمل من اجل زرع التسامح والسلام حول العالم داعياً الى محاربة وعزل ومحاسبة المتطرفين.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ان العالم بأسره يدين مثل هذه الاعمال الاجرامية المشينة و يدعو للتسامح و يعمل معنا من اجل بناء شركات حول العالم بهدف نشر التسامح والسلام .

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