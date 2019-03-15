إصابة أردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

المصدر: وكالات

دانت الحكومة الأردنية الجمعة هجوم نيوزيلندا الإرهابي في نيوزيلندا الذي أدى إلى سقوط 49 قتيلا، فيما تشير معلومات أولية إلى وجود أردنيين بين الجرحى.

واستنكرت الحكومة في بيان المذبحة الإرهابيّة، وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات "موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب".

واضافت غنيمات أن "الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً وفكرياً".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن "المعلومات الأولية تشير الى وجود مواطنين أردنيين بين المصابين في الحادث الإرهابي" لم تحدد عددهم.

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