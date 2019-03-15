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إصابة سعودي في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا إصابة أحد رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة  كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وقالت السفارة في بيان  إنه "في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته".

وأهابت السفارة بكافة مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايستشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ (0275922211).

وقد تعرض مسجدان في مدينة كرايستشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

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