مجلس الأمن يحذر الحوثيين من عقوبات

المصدر: نيويورك، عدن - البيان، وكالات

حذّر مجلس الأمن الدولي الحوثيين من تدابير عقابية مع استمرار عرقلتهم اتفاق الحديدة وتزايد خروقهم للتهدئة المعلنة في المحافظة منذ شهرين، ودعا الحوثيين إلى تطبيق فوري للاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، في وقت امتدت المواجهات بين ميليشيا الحوثي وقبائل حجور، إلى مديريتي قارة وأفلح الشام المجاورتين لمديرية كشر. إلى ذلك، تمكنت قوات الحزام الأمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، من تحرير معسكر وادي عومران في محافظة أبين، حيث يعتبر المعسكر أكبر وكر تدريب لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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