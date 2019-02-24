قوات الحزام الأمني تحرر أكبر معسكر للقاعدة في اليمن

المصدر: عدن- البيان- وكالات

تمكنت قوات الحزام الأمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، من تحرير معسكر وادي عومران في مديرية مودية بمحافظة أبين في اليمن، حيث يعتبر المعسكر أكبر وكر تدريب لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأفاد مصدر في الحزام الأمني أن قواته سيطرت بشكل كامل على وادي عومران، موضحاً أن القوة الأمنية مستمرة بدعم مباشر من التحالف العربي في ملاحقة الإرهابيين رغم تمترسهم في جبال الوادي. وأشار المصدر إلى مسلحي تنظيم القاعدة تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفق مصادر محلية فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الحزام الأمني ووحدات التدخل السريع بقيادة العميد عبد اللطيف السيد وعناصر من تنظيم القاعدة في وادي عويمران بمديرية مودية، حيث تنفذ قوات الحزام الأمني حملة لتطهير مناطق المحافظة من عناصر القاعدة.

مقتل قياديين

وذكرت المصادر أن عدداً من القيادات وعناصر تنظيم القاعدة قتلوا خلال المواجهات التي ستتواصل حتى تطهير وديان وشعاب المديرية من عناصر القاعدة التي تلجأ إلى هذه المناطق لاستخدامها كونها مواقع لأنشطتها الإرهابية.

من جانب آخر، نجا قائد الحزام الأمني في قطاع زنجبار عبد سند المرقشي بعد استهداف سيارته بصاروخ حراري من أحد العناصر الإرهابية المتمركزة في جبال وادي عوامران بمديرية موديه، خلال تمشيط الوادي الذي كانت عناصر تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء تستخدمه منطقة عمليات وتسلل إلى المحافظات الجنوبية.

وأكد المصدر الأمني أن القيادي المرقشي ومرافقيه لم يتعرضوا لأي إصابات فيما تعرضت السيارة لأضرار متوسطة. وتواصل قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني تطهير المناطق والأودية في المناطق المحاذية لمحافظة البيضاء.

قصف

قصفت مقاتلات التحالف مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوب اليمن بالتزامن ومواجهات على الأرض بين القوات الحكومية وهذه العناصر

يشار إلى أن معسكر وادي عمران هو أكبر مقر لتدريب عناصر القاعدة في اليمن. وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في مودية بمحافظة أبين اليمنية.وركزت الغارات على مواقع التنظيم في وادي عورمان شرق مودية في أبين.

إضاءة

أعلن تحالف دعم الشرعية في وقت سابق اقتحام منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة، والعثور على أسلحة إيرانية المنشأ.