عراقيل الحوثي على طاولة مجلس الأمن

المصدر: عدن ـ البيان، وكالات

أطلق التحالف والجيش اليمني عملية لفك الحصار عن منطقة حجور، وتأمين مديرية حجة، فيما قتل 25 حوثياً في هجوم فاشل على حجور. وأكدت مصادر بأن فيصل جمعان، المُعيّن من قبل ميليشيا الحوثي محافظاً لعمران، قُتل مع عدد من عناصر الميليشيا، كما أصيب مدير أمن المحافظة بجروح خطيرة، وذلك خلال مواجهات مع قبائل حجور. سياسياً، من المرتقب أن تكرس جلسة مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، لمناقشة العراقيل التي تمارسها ميليشيا الحوثي في طريق تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحُديدة، فيما يسعى كبير المراقبين الدوليين لاستئناف أعمال اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق غداً.

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