«هيئة الهلال» توزع مساعدات إماراتية على أهالي شبوة

المصدر: شبوة - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في عدة مناطق صحراوية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية.

فقد وزع فريق الهلال أمس سلالاً غذائية - في إطار المرحلة الثانية من المساعدات بمحافظة شبوة - على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في تلك المناطق استفاد منها 3050 فرداً.وأعرب أهالي عسيلان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة الأسر وظروفهم الصعبة التي يعيشونها.