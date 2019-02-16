الشرعية تبدأ عملية لفك الحصار عن حجور

المصدر: عدن ـ البيان

أعلنت قوات الجيش الوطني في اليمن البدء بعملية عسكرية لفك الحصار عن قبائل حجور بمحافظة حجة بمساندة من قوات التحالف، فيما تصدت القبائل لهجوم شنته الميليشيا وقتلت أكثر من 25 من عناصرها، بينما لقي العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم بقصف جوي استهدف معسكراً تدريبياً لها بذمار.

تحرك

وقالت ألوية العروبة إن قوات كبيرة بدأت أمس بالتحرك لحسم المعركة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة. وفك الحصار عن أبناء حجور الذين تحاصرهم ميليشيا الحوثي .

وأفاد الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، بدأت أمس، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور؛ لتحريرما تبقى من مديريات محافظة حجة .

وقال مصدر قيادي رفيع في ألوية العروبة «إن الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني في حجة، وفك الحصار عن أبناء حجور الذين تحاصرهم ميليشيات الحوثي». ولفت إلى أنه: «من مهام هذه القوات التقدم باتجاه محافظة الحديدة، وتحرير مديرياتها الشمالية المحاذية لمحافظة حجة».

قتلى

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي أمس، 3 غارات جوية، استهدفت تجمعات لعناصر الحوثي، وآلياتهم في مناطق مديرية كشر بمحافظة حجة.

واستهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات، تجمعات وعربات ومدفعية «هاون» للمتمردين الحوثيين، بمنطقة المندلة شرق ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر بمحافظة حجة، الواقعة شمالي اليمن. و ذكرت المصادر أن 25 من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وأُسر 6 آخرون، إثر هجوم فاشل شنته الميليشيا تحت غ استهدف منطقة العبيسة لمديرية كشر حيث صدته قوات التحالف.

استهداف

في الأثناء، لقي العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم، بقصف جوي استهدف معسكراً تدريبياً لها بذمار.

وقال مصدر محلي، إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكراً تدريبياً لميليشيا الحوثي في منطقة قاع الحقل بمحافظة ذمار. وأسفر القصف عن سقوط ما لا يقل عن 60 عنصراً بينهم مدربون.