الولايات المتحدة تنسحب من سوريا نهاية أبريل المقبل

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية أبريل.

وقالت الصحيفة إنه ما لم تغير إدارة ترامب مسارها فإن الجيش يعتزم سحب جزء كبير من قواته البالغ قوامها ألفي جندي بحلول منتصف مارس مع انسحاب كامل بحلول نهاية أبريل.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) التعليق على هذه الخطط.، وقال القائد البحري شون روبرتسون للصحيفة: "نحن لا نناقش الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي من سوريا".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه بحلول الأسبوع المقبل سيكون قادرا على الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش.

وقال ترامب خلال مؤتمر بشأن ذلك التنظيم المتطرف في واشنطن: "أريد أن أنتظر الكلمة الرسمية. لا أريد أن أقول ذلك مبكرا".

وكان ترامب قد أمر الجيش بإنهاء وجوده في سوريا، رغم أنه لا يوجد جدول زمني محدد وسط مخاوف متزايدة حول ما يمكن أن يعنيه غياب الولايات المتحدة.

وأعرب مسؤولون من عدة دول أوروبية عن قلقهم حول "الفراغ" المحتمل الذي يمكن أن يخلفه انسحاب القوات الأمريكية.