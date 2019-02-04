الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذنا لمراقبة إيران

المصدر: رويترز

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".

جاء ذلك في رد صالح خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (سي.بي.إس) حيث قال إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق "مراقبة" إيران.

وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأمريكية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ولها مهمة محددة هي مكافحة الإرهاب وأنه يتعين عليها الالتزام بها.

وقال ترامب في المقابلة التي بثتها (سي.بي.إس) أمس الأحد إن من المهم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق حتى يتسنى لواشنطن مراقبة إيران عن كثب "لأن إيران مشكلة حقيقية".

وقال صالح "لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى ... لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا".

والعراق في موقف صعب مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حليفتيه الكبيرتين.

وقال صالح "من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران" ودول الجوار الأخرى.