تمديد أممي لجداول تنفيذ اتفاق الحديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أعلنت الأمم المتحدة تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد بسبب «صعوبات على الأرض».

وشدد المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث قبيل وصوله إلى صنعاء، أمس، على أن مثل هذه التغييرات تأتي لأن الوضع على الأرض بالغ التعقيد.

وكشفت مصادر حكومية يمنية أن كبير المراقبين الأمميين، باتريك كاميرت، سيغادر بشكل نهائي مع نهاية الأسبوع، ليخلفه الجنرال الدنماركي مايكل إنكر لوليسغارد، بعد أن قبِل الأمين العام للأمم المتحدة استقالته.

ميدانياً، حررت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف، مواقع استراتيجية بمديرية كتاف، وأحرزت تقدماً متزامناً بمديرية رازح في صعدة.

وانتهت هيئة الهلال الإماراتي من حفر ٦ آبار ارتوازية في صحراء حضــرموت، لتوصـــيل المياه النظيفة إلى عدد من القرى.

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