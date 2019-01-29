بإسناد التحالف.. الجيش اليمني يتقدم في صعدة

المصدر: Ⅶ عدن، صعدة - البيان، وكالات

حررت قوات الجيش اليمني بإسناد فعال من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مواقع استراتيجية بمديرية كتاف وأحرزت تقدماً متزامناً في مديرية رازح في محافظة صعدة، شمالي البلاد، بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الإيرانية، فيما لقي قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي، و20 من العناصر الانقلابية مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مثلث باقم بالمحافظة.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف العربي، شنت هجوماً مباغتاً على مواقع ومتارس الميليشيا الحوثية في مديرية كتاف. وأضاف إن القوات تمكنت من تحرير سلسلة جبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبال الوقار والهيج والسودة.

وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير 4 عربات مستخدمة في أغراض عسكرية وقتل جميع من كانوا بداخلها، بالإضافة إلى أسر أحد العناصر الحوثية. وكانت قوات الجيش اليمني، قد حررت مؤخراً، العديد من المواقع الاستراتيجية في مديرية كتاف، إثر معارك تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة.

وفي مديرية رازح شمالي المحافظة أفادت مصادر رسمية يمنية، بأن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً جديداً بإسناد من مقاتلات التحالف ضد ميليشيا الحوثي. وأكد مصدر في إعلام اللواء السابع لحرس الحدود أن وحدات خاصة تابعة للواء شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا وحررت تبة شبان وموقع سوار وعدداً من التباب المطلة على العريشة.

وفي ذات السياق، تمكن الفريق الهندسي التابع للواء من انتشال أكثر من 30 عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في القرى والطرقات.

وقال قائد اللواء الخامس لحرس الحدود العميد سامي القباطي، في تصريح صحافي، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة. وأوضح أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الانقلابية عن مركز مديرية باقم.

إلى ذلك أوضح قائد ألوية محور آزال العميد ياسر الحارثي لوكالة الأنباء اليمنية أن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا بعد مثلث باقم ما أسفر عن مصرع القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل و٢٠ انقلابياً، قبل أن يفر العشرات منهم إلى شرقي مركز مديرية باقم.

تحرير

وفقاً للموقع الرسمي للجيش اليمني، فإن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال «النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح»، بالإضافة إلى وادي «الصافية» وتباب وادي «خلب»، وكذا تباب «كوع مران». كما تمكنت من تحرير قرى «المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة»، وصولاً إلى خط «الرمادية» ومفرق «جمعة بني فاضل».