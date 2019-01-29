لجنة متابعة الأوضاع في الحديدة تستعرض الخطط التنموية

المصدر: ■ الحديدة - وكالات

عقدت اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة الأوضاع في محافظة الحديدة أمس، اجتماعها الدوري برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة د. الحسن علي طاهر لمناقشة الخطط المقدمة من الجهات ذات العلاقة والآلية المحددة لتنفيذها.

واستعرض الاجتماع الخطط المقدمة من الجهات المختصة وقرار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات المدرجة ضمن اللجنة والتي تمثلت في سرعة صرف المرتبات للقطاع الأمني والعسكري والمدني وتوفير متطلبات الخطط الأمنية وإنشاء معسكر تدريب لاستقبال القوة البشرية وإنشاء غرفة عمليات وتسليم المديريات المحررة للجهات الأمنية.

كما جرى في الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي د. شوقي الشرجبي ومستشار وزارة الإدارة المحلية منسق عام الإغاثة جمال بلفقية، قراءة محضر الاجتماع السابق والاطلاع على القرارات والتوصيات السابقة.

وأوصت اللجنة بإنشاء غرفة عمليات ترتبط بالوزارة عبر المحافظ وإعادة تأهيل المراكز الصحية في المديريات وإعادة تأهيل هيئة مستشفى الثورة والعلفي والسلخانة وإنشاء مستشفى ميداني في منطقة آمنة وغيرها.

وأكد محافظ الحديدة على أهمية الاهتمام بمؤسسات الإدارة المحلية من مبانٍ حكومية في مختلف مديريات المحافظة باعتبارها من الأصول التابعة لوزارة الإدارة المحلية ويجب الاهتمام بها والمحافظة عليها، مستعرضاً التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء والمتعلقة بصرف مرتبات الجهاز الأمني والعسكري وإيجاد الآلية المناسبة التي يجب اتباعها عند صرف المرتبات.