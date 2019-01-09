قرقاش: العدوان الحوثي يتعرّى دولياً والالتزام بالاتفاق أولوية

المصدر: دبي، عدن - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «التطورات حول الحديدة تشير إلى أنه لا نية للحوثي لاحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد».

وأضاف على تويتر أنه «آن الأوان للعديد من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن». وقال إن «العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرّى أمام الرأي العام الدولي». ولفت إلى أن «التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيداً عن التسويف والتعطيل والتلاعب».

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني خلال لقاء جمعه بسفراء مجموعة الدول الـ18 الراعية للتسوية، إن صبر الشرعية والقوات المشتركة في الحديدة على الميليشيا سينفد، وهذا يهدد الاتفاق بصورة كبيرة. فيما أفشلت الميليشيا التوقيع النهائي على ملف تبادل الأسرى؛ بسبب تعمدها ترك فراغات في جداول الأسماء.

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