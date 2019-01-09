الجيش اليمني يحرّر وادي الوجف في الجوف

المصدر: الجوف - سبأنت

تمكّنت قوات الجيش اليمني بالجوف من تحرير وادي الوجف وجبال استراتيجية بمنطقة سلبة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أن قوات الجيش تمكّنت من تحرير وادي الوجف وجبال استراتيجية مطلّة على وادي خب ومنطقة الشعف، عقب هجوم واسع شنّته من ثلاثة اتجاهات باغتت العدو وقطعت خطوط إمداده وأجبرته على الانسحاب.

في السياق، سيطرت قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة على مواقع جديدة تطلّ على منطقة الرزامي بعد معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال مصدر عسكري إن قوات اللواء حرب واحد مشاة جبلي مسنودة بمروحيات قوات التحالف والقوات البرية السعودية سيطرت على جبل الحمراء المطل على منطقة الرزامي التي دخلت ضمن مدى مدفعية قوات الجيش الوطني.

قطع الإمداد

وحسب المصدر العسكري فإن السيطرة على جبل الحمراء بالرزامي هي قطع لخط إمدادات الميليشيا الحوثية إلى عدة مواقع مهمة كانت تتخذها نقطة انطلاق لتهديد الحدود اليمنية السعودية.