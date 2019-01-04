ريم الهاشمي: الجهد الإماراتي في اليمن يركز على التنمية

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال زيارتها الثالثة إلى عدن في ستة أشهر، أن الجهد الذي تبذله الإمارات لمساعدة اليمن يستدعي مفهوم الجهد التنموي، من خلال التركيز على دعم المشاريع التنموية والصغيرة.

فيما وجّهت الحكومة اليمنية والإمارات والسعودية خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيه الميليشيا الحوثية بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، بالتزامن مع بدء ميليشيا الحوثي حفر شبكة أنفاق في صنعاء بمساعدة إيران وميليشيا حزب الله.

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