ترامب يعلن رسمياً سحب القوات الأميركية من سوريا

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا في ساعة مبكرة من صباح الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) انسحاب قوات بلاده من سوريا.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وفي وقت سابق أمس أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من الأراضي السورية، معلنة هزيمة داعش في البلاد.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "قبل خمس سنوات، مثّل تنظيم داعش قوة ضاربة وخطرة في الشرق الأوسط. واليوم تمكنت الولايات المتحدة من هزيمة خلافته على الأرض".

وتابعت أن "هذه الانتصارات ضد داعش في سوريا لا تؤذن بنهاية التحالف الدولي أو حملته"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة بدأت في إعادة جنودها إلى البلاد "فيما ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

وقالت ساندرز إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها على أهبة الاستعداد للمشاركة مجددا على كافة المستويات في الدفاع عن المصالح الأميركية متى وجب ذلك. وسنواصل العمل معا لمنع الإرهابيين من الحصول على الأراضي والتمويل والدعم ومن أية وسيلة يتسللون عبرها إلى داخل حدودنا".

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