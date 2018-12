ترامب يعلن رسمياً سحب القوات الأميركية من سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا في ساعة مبكرة من صباح الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) انسحاب قوات بلاده من سوريا.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp