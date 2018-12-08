مصر تعلن مقتل إرهابيين متورطين في اعتداء المنيا

المصدر: أ ف ب

قتل إرهابيين من المتورطين في الاعتداء على حافلة أقباط في المنيا جنوب مصر نوفمبر الماضي والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد مداهمة أمنية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية "السبت".

وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت مقتل 19 ارهابياً ضالعين في الاعتداء المذكور بعد يومين من وقوعه.

وقالت الداخلية في البيان "أسفر تتبع وملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بنطاق محافظة أسيوط".

وأضافت "تمت مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأسفر ذلك عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث والمكنيين: أبو مصعب وأبو صهيب".

وفي الثاني نوفمبر شهدت محافظة المنيا اعتداء على حافلة تقل أقباطاً كانوا عائدين من زيارة لدير الأنبا صموئيل، ما اسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال.