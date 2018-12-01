التحالف يصدر تصاريح للسفن.. والحوثيون يعرقلونها

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية، ضمن إطار دعم الجانب الإنساني في اليمن.

وأكد التحالف أن ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن، بينما نجحت قوات الشرعية في إحباط تسلل للميليشيا في حيس، كما أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

في غضون ذلك، نجحت قوات الشرعية في إحباط محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في حيس بالحديدة، كما أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، فيما قتل 23 من عناصر الحوثي في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

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