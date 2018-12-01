التحالف: إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية

المصدر: عدن، الرياض- البيان، وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية. في وقت أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، بينما قُتل 23 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع.

وقال التحالف في بيان إنه تم إصدار 7 تصاريح جوية و9 تصاريح بحرية وتصريحين بريين. وأوضح أن سفينة رست في ميناء الحديدة و3 سفن تنتظر الدخول، وإن سفينتين رستا في ميناء الصليف اليمني، وسفينة تنتظر الدخول للميناء. فيما أكد أن الميليشيا الحوثية تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن.

يذكر أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلمت أول من أمس، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

كما تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن.

إحباط تسلل

ميدانيا، نجحت قوات الشرعية في إحباط محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في حيس بالحديدة.

وأوضحت مصادر أمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت ضد الميليشيا عقب إفشال محاولة التسلل تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن قوات يمنية تعمل على تأمين المناطق التي تحاول الميليشيا التسلل منها إلى مديرية حيس وغيرها من المناطق المحررة.

من جهة أخرى أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وتمكنت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة للمتمردين في البيضاء وحجة وتعز والحديدة ومحافظات أخرى.

ويتقدم الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في جبهات عدة، منها جبهة صعدة.

خسائر كبيرة

في الأثناء، قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع.

وذكر مصدر ميداني أن المواجهات اندلعت عقب محاولات الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في مناطق الحريوه، وحصمي، وجعشة، وحيد كنة، جنوبي غرب مدينة دمت. وأضاف المصدر أن قوات الجيش أحبطت كل تلك المحاولات، وأجبرت مجاميع الميليشيا على التراجع والفرار باتجاه مدينة دمت.

وأفاد المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل 23 من عناصر الميليشيا، وإصابة 30 آخرين، لافتا الى أن جثث قتلى الميليشيا متناثرة في مواقع المواجهات.

وتواصل ميليشيا الحوثي محاولاتها اليائسة لاستعادة مواقع خسرتها أخيراً في مديرية دمت، إلا أن قوات الجيش الوطني، تفشل كل تلك المحاولات وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أن مقذوفاً عسكرياً أطلقته مليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية سقط على منطقة سكنية بالمنطقة نتج عنه إصابة امرأة من الجنسية اليمنية وسعودي.

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ألقت قيادة المنطقة العسكرية الثانية أمس القبض على 9 عناصر إرهابية غربي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).

وقال مصدر عسكري إن العناصر الإرهابية كانت تحاول الفرار غربي المدينة، وأضاف أنه «تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة هذه العناصر الإرهابية».