مصادر يمنية لـ«البيان »: مشاورات السويد تنطلق الثلاثاء

المصدر: عدن - البيان

أكد المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، أنه يأمل عقد الجولة الجديدة من مشاورات السلام في السويد الثلاثاء المقبل، لكن ذلك مرتبط بملف نقل 50 من جرحى الميليشيا إلى الخارج، وهو ما قد يعرقل المحادثات كما حدث سابقاً.

وخلال لقاء جمع غريفيث مع قادة في الأحزاب السياسية اليمنية عقد أمس في العاصمة الأردنية عمّان، قالت مصادر حضرت الاجتماع لـ«البيان»: إن المبعوث الدولي يأمل أن يعقد جولة المشاورات يوم الثلاثاء المقبل (4 ديسمبر)، ولكنه أوضح أن هذا مرتبط بنقل 50 جريحاً من عناصر الميليشيا من صنعاء، قائلاً المفروض أن تستكمل إجراءات نقلهم يوم الاثنين المقبل حسب الترتيبات الجارية مع التحالف. وكانت الميليشيا قد أفشت الجولة السابقة من المشاورات، بسبب ملف الجرحى المزعومين.



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