الحوثي يتجسس على هواتف اليمنيين

المصدر: عدن، دبي- البيان

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تتجسس على مشتركي شركات الاتصالات اليمنية، وتستخدم المعلومات الشخصية للمشتركين لتنفيذ حملات قمع واعتقال وقرصنة إلكترونية.

وكتب وزير الإعلام اليمني، في تغريدات على تويتر: «في تطور خطير، أجبرت ميليشيا الحوثي الإيرانية شركات الاتصالات اليمنية على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجسس على مشتركيها (مكالماتهم، ورسائلهم)، وذلك بهدف انتهاك الخصوصيات وتنفيذ حملات قمع واعتقال وقرصنة بريد وصفحات الناشطين على مواقع التواصل الإلكتروني».

وأضاف: «مشتركون في شركات الاتصالات اشتكوا مؤخراً أن رسائلهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للقرصنة والتهكير من قبل الميليشيا الحوثية بعد إجبار الشركات على قطع ما يسمى بطاقات «توأمة» لعدد من الأرقام التابعة لعدد من المشتركين، في انتهاك للقوانين اليمنية المنظمة لعمل تلك الشركات».

وقال الإرياني: إن «انصياع شركات الاتصالات لإملاءات #المليشيا_الحوثية في التجسس على مشتركيها يعرضها للمساءلة القانونية من المتضررين الذين قام عدد منهم بمقاضاتها، إضافة إلى الدعم الذي ما زالت تقدمه تلك الشركات تحت مسميات (ضرائب،جمارك)، وبخلاف التوجيهات الواضحة للحكومة الشرعية بتوريد تلك المبالغ للحكومة».