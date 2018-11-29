إصابات مئات الجرحى في غزة قد تسبب لهم إعاقات دائمة

المصدر: وكالات

قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الخميس أن نحو الف فلسطيني أصيبوا برصاص جنود الاحتلال خلال أشهر من المواجهات الحدودية مصابون بالتهابات قد تسبب لهم إعاقات دائمة، واصفة الوضع بأنه "حالة صحية طارئة بطيئة".

وأطلقت القوات الاحتلال النار على نحو 6000 فلسطيني خلال تظاهرات على طول الحدود بين غزة واسرائيل منذمارس، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقالت المنظمة التي تقدم الرعاية الصحية لآلاف الفلسطينيين منذ اندلاع الاحتجاجات، أن أنظمة الرعاية الصحية في غزة لا تستطيع استيعاب أعداد الإصابات والعلاجات الضرورية التي غالبا ما تكون معقدة.

وذكرت أن معظم المصابين بالعيارات النارية أصيبوا في سيقانهم وتسببت الإصابات في غالب الأحيان بكسور مفتوحة يمكن أن تصاب بالالتهاب.

وأكدت أن نحو ألف جريح مصابون بالتهابات قد تؤدي في النهاية إلى بتر الأطراف أو حتى الموت.

وصرحت ماري-اليزابيث إنجرس رئيسة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية في بيان أن "هذا العدد الكبير من المرضى يمثّل ضغطاً على أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وفي غزة يمثل هذا ضربة هائلة".