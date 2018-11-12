3 شهداء في تجدد الغارات على غزة

المصدر: وام

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال جثمان ثلاثة شهداء وعدة إصابات اثر تجدد غارات الاحتلال على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ورفح في الجنوب.

كما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان قذيفة هاون سقطت على حافلة ركاب في مستوطنات غلاف غزة ما ادى الى اصابة مستوطن بجروح خطيرة على الاقل.

وفي وقت لاحق اعلن جيش الاحتلال عن سقوط خمسة جرحى في قصف لمدن وبلدات جنوب اسرائيل حتى الان.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان صفارات الانذار تسمع في مناطق مختلفة في مستوطنات غلاف غزة وان عشرات الصواريخ وقذائف الهاون سقطت في اماكن متفرقة فيما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي العديد من المواقع داخل قطاع غزة.

وقالت مصادر الاحتلال ان اكثر من 100 صاروخ استهدفت بئر السبع ونتيفوت ومستوطنات غلاف غزة حتى الان.

واستهدف طيران الاستطلاع الكلية الجامعية في غزة كما اطلق صاروخا آخر باتجاه اراض خالية جنوب القطاع.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية مرصدا لسرايا القدس شرق مدينة غزة وشرق خزاعة ومرصدا شرق الشجاعية ومرصدا للمقاومة في القرارة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.