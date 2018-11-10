الكويت: تعرض بعض المدارس لمشاكل في الكهرباء وقد تعطل الدراسة فيها

المصدر: كونا

أعلنت وزارة التربیة الكویتیة تعرض بعض المدارس لمشاكل كھربائیة بسبب الامطار الغزیرة التي شھدتھا البلاد الأمر الذي قد یعطل الدراسة فیھا وذلك حفاظا على حیاة الطلبة.

وقال وكیل الوزارة بالوكالة یوسف النجار لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم السبت خلال جولة تفقدیة على مدارس منطقة (الاحمدي) التعلیمیة إن ھناك عددا من المدارس المتضررة الا انھ تم تنظیف بعضھا وتأھیلھا لاستقبال الطلبة.

وأوضح أن ھناك بعض المدارس الأخرى من الصعب الوصل إلیھا بسبب غرق الشوارع المحیطة بھا كما أن ھناك عددا من المدارس سواء في الأحمدي او بمناطق العاصمة وحولي تعرضت لمشاكل في الكھرباء "الأمر الذي یستدعي إلغاء الدراسة فیھا حتى

لا نخاطر بحیاة الطلبة".

وأكد أن العمل لا یزال جاریا لتنظیف المدارس التي تعرضت لبعض المشاكل الا ان الصعوبة تكمن في كیفیة الوصول لبعضھا نظرا لسوء حالة الشوارع المحیطة بھا والتي تقف حائلا دون الوصول لتلك المدارس.

ولفت الى أن ھناك اجتماعا مرتقبا مع وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور حامد العازمي خلال الساعات القلیلة المقبلة لمناقشة أوضاع المدارس بعد قیام مدراء المناطق التعلیمیة ومدراء المدارس بإعداد تقاریرھم عن جمیع المدارس لاتخاذ الاجراءات الضروریة اللازمة.

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