الأمطار تطيح وزير الأشغال الكويتي

المصدر: الكويت ـ كونا

تقدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي حسام الرومي، أمس، باستقالته من منصبه، وتحمله مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات الكويتيين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيراً.

وعبّر الرومي في استقالته عن «عميق أسفه» إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات الكويتيين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد.

وقال: «يعلم الجميع أنني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة، وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من أجل الاضطلاع بمسؤولياتي في تطوير العمل والحرص على المال العام ومكافحة مظاهر الفساد ودفع عجلة العمل مع زملائي الوزراء»، معرباً عن اعتذاره لكل الكويتيين والمقيمين الذين تعرضوا للضرر.