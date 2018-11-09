«الشرعية» تتقدم باتجاه مركز الحديدة

المصدر: عدن ـ البيان، وكالات

تقدّمت قوات الشرعية في اليمن إلى وسط مدينة الحديدة من جهتي الشمال والشرق، وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القوات المشتركة واصلت تطهير أحياء المدينة من ميليشيا الحوثي.

وقالت إن وحدات من القوات المشتركة تخوض مواجهات متواصلة مع عناصر الميليشيا في حي «7 يوليو»، وسط تقدّم في شارع صنعاء باتجاه وسط المدينة والبوابة الشرقية للمطار الدولي. وجنوبي المدينة، تخوض قوات الشرعية مواجهات مع الحوثيين بالقرب من جامعة الحديدة وشارع الكورنيش، كما تتولّى القوات المشتركة التقدم نحو آخر نقطة في المدخل الشرقي للمدينة باتجاه صنعاء.

في الأثناء، دانت منظمات دولية وحقوقية استخدام الميليشيا المستشفى الوحيد العامل في الحديدة لأغراض عسكرية، موضحةً، في بيان أمس، أن الميليشيا المدعومة من إيران نشرت قناصة على سطح مستشفى «22 مايو»، شرقي المدينة، وهو ما يثير القلق باستخدام المرضى دروعاً بشرية من قِبل المتمردين.

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