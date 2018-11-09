هادي يعين وزيراً للدفاع ورئيساً للأركان

المصدر: عدن - وكالات

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الليلة قبل الماضية، قراراً بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، واللواء الركن عبدالله سالم علي النخعي رئيساً لهيئة الأركان العامة.

فيما تم تعيين أحمد سالم ربيع علي محافظاً للعاصمة المؤقتة عدن. وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن الرئيس اليمني أصدر قراراً جمهورياً، قضت المادة الأولى منه بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، خلفاً للواء محمود الصبيحي، المعتقل في سجون ميليشيا الحوثي الإيرانية منذ 2015.

ووفقاً للوكالة، نصت المادة الثانية من القرار بتعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيساً لهيئة الأركان العامة، ويرقى إلى رتبة فريق، خلفاً للواء طاهر العقيلي، الذي تم تعيينه مستشاراً للرئيس هادي. وعين الرئيس اليمني أيضاً أحمد سالم ربيع علي محافظاً لعدن، ومحمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيلاً أول بمحافظة عدن.