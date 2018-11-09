وزير الداخلية اليمني: ساعة الخلاص من الحوثيين اقتربت

المصدر: عدن- وكالات

أشاد وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، بإسناد دول التحالف دعم الشرعية في اليمن في الساحل الغربي للحديدة.

انتصارات كبيرة

وثمّن خلال لقائه، أمس مدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد الركن منير سليمان، الانتصارات الكبيرة، التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في تلك المعارك، لافتاً إلى أن ساعة الخلاص من ميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران قد اقتربت.

وجدد حرص قيادة بلاده على استقرار وتطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية وعودة النازحين إلى مناطقهم.وناقش المسؤولان الخطة الأمنية لتأمين المديريات المحررة، التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية وخطة تأمين باقي المديريات عقب تحريرها، وعودتها إلى سلطة الدولة.