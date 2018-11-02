طلائع «العمالقة» تصل إلى مشارف الحديدة

المصدر: عدن ـ البيان

تقترب ساعة الصفر لتحرير مـدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث دفعت ألوية العمالقة بـ 30 ألف جندي لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير المدينة، فيما عاقت قوات التحالف وصول تعزيزات عسكرية للميليشـيا إلى الحـــديدة، وذلك بشــن سلســلة غارات مكثفة نفــذتها طائرات التحالف، واستهدفت معسكرات سرية.

وذكر بلاغ عسكري لألوية العمالقة أن ساعة الحسم تقترب، مع وصول طلائع قواتها إلى أطراف المدينة، استعداداً لإطلاق العملية العسكرية. وبحسب المصدر فإن العملية تتم بالتخطيط والتنسيق مع قوات التحالف العربي، وتحرص على تجنيب المدنيين ـ الذين تستخدمهم الميليشيا دروعاً بشرية، في مسعى منها لإعاقة تقدم قوات العمالقة نحو المديــنة أي أضرار محتملة.

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