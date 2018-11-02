ساعة الحسم تقترب في الحديدة

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

أعاقت قوات تحالف دعم الشرعية، وصول تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي إلى الحديدة، وذلك بشن سلسلة غارات مكثفة نقذتها طائرات التحالف خلال الساعات الأخيرة، واستهدفت معسكرات سرية وتجمعات لمقاتلي الميليشيا وآليات عسكرية.

فيما وصلت طلائع قوات ألوية العمالقة لأطراف مدينة الحديدة بحشد قوي استعداداً لإطلاق عملية عسكرية جديدة لتحرير المدينة ومينائها الإستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت مصادر عسكرية في جبهة الساحل الغربي إن العشرات من عناصر الميليشيا قتلوا وجرحوا بغارات استهدفت معسكراً تدريبياً سرياً أقامتها الميليشيا مؤخراً في منطقة الحمراء بمديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت، شرق الحديدة.

كما استهدف القصف تعزيزات على الطريق الساحلي أمام البوابة الغربية لجامعة الحديدة، كما تم تدمير قافلة تعزيزات للميليشيا في مديرية بني سعد شرق الحديدة كانت قادمة من صنعاء وأدت إلى مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي.

وأسفر القصف أيضاً عن تدمير آليات وعتاد حربي استقدمته الميليشيا في إطار عملية الحشد ونشر مقاتليها داخل أحياء مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها، تحسباً لمواجهة عملية عسكرية وشيكة للجيش الوطني. من جهتها وصلت طلائع قوات ألوية العمالقة لأطراف مدينة الحديدة استعداداً لإطلاق عملية عسكرية جديدة لتحرير المدينة ومينائها الإستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي.

قوات ضخمةوقالت مصادر عسكرية إن قوات ألوية العمالقة دفعت بقوات عسكرية ضخمة تصل إلى 30 ألف جندي إلى مشارف مدينة الحديدة تأهب واستعداداً لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر أن هناك عملية تخطيط وتنسيق من قبل قوات ألوية العمالقة مع قوات التحالف العربي لإطلاق العملية العسكرية التي تعتبر العملية الأوسع ضد الميليشيا الحوثية في الساحل الغربي. وأردفت المصادر أن قوات ألوية العمالقة تسعى جاهدة لتجنيب المدنيين الذين تستخدمهم الميليشيا دروعاً بشرية في الحديدة.

وأضافت ان التحالف نشر أيضًا أسلحة حديثة تشمل مركبات مدرعة ودبابات، استعدادًا لعملية كبيرة في الأيام المقبلة. فيما تعيش ميليشيا الحوثي الانقلابية داخل الحديدة حالة من الرعب خشية اقتحام قوات التحالف والجيش الوطني اليمني للمدينة.

تحرير

الى ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، من تحرير مرتفعات جديدة في معاقل ميليشيا الحوثي بمديرية «باقم» في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن أركان محور علب أديب الشهاب، أن قوات الجيش اليمني بالمحور نفذت عملية عسكرية مشتركة تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات جديدة في سلسلة جبل العتيم غربي مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي.

وأكد الشهاب، أن العملية العسكرية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي .وأشار إلى أن من بين القتلى «قناصة» كانوا يتخفّون داخل خنادق صخرية وجروف جبلية في سلسلة العتيم والسلسلة الممتدة من جبل رمدان إلى أمام جبل الكوز غربي باقم.

إقامة جبرية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري، أمس، أن عشرات البرلمانيين في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، باتوا تحت الإقامة الجبرية، وأصبحوا مهددين بنسف منازلهم من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتأتي تصريحاته خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع السفير اللبناني لدى اليمن هادي جابر.

دور روسي

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في رسالة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن «اليمن ينظر إلى دور روسيا الفاعل كعضو دائم في مجلس الأمن لإنهاء انقلاب الحوثيين وتحقيق السلام المستدام في اليمن المبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216».

ولفت إلى أن «العلاقات اليمنية الروسية ستبقى معلماً بارزاً من معالم العلاقات الدولية المبنية على المصالح المشتركة والروابط العميقة»، مؤكداً أن «تسعين عاماً من التواصل الإنساني والسياسي والثقافي والاجتماعي والتنموي والاقتصادي والعسكري استطاعت أن ترسّخ بين الشعبين اليمني والروسي إرثاً عميقاً نقف اليوم أمامه وكلنا اعتزاز بما تحقق بين شعبينا وبلدينا من صداقة».عدن-وكالات

خطف

اختطفت ميليشيا الحوثي الإيرانية مصوراً صحفياً من أحد شوارع العاصمة صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول، حسب ما أفادت مصادر في نقابة الصحفيين.

وقالت المصادر إن مسلحين حوثيين على متن مركبتين اختطفوا الصحفي، مشيرة إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً.ويقبع عدد من الصحافيين في سجون الحوثيين ويقدم البعض إلى محاكمات صورية. عدن-وكالات

اقرأ أيضاً:

