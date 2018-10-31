السعودية تعفي دولاً فقيرة من 6 مليارات دولار

المصدر: الشرق الاوسط

أعلنت السعودية شطب ديون تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار مستحقة على دول فقيرة، وأكدت استمرارها في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية.



جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عُقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأكد المجلس تعاون السعودية الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030».



ورحب المجلس أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بـ«طالبان»، من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وتصنيف السعودية والبحرين لأربعة آخرين قدموا الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.



كما جدد مجلس الوزراء، إدانة بلاده لما يتعرض له مسلمو الروهينغا في ولاية راخين بميانمار والأقليات الأخرى في ولاية «كاتشين شان»، والمناطقِ الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، "ما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات".

