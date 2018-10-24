الإمارات والسعودية تنقذان قطاع التعليم في اليمن

المصدر: عواصم - البيان، وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور معين عبدالملك سعيد بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور معين عبدالملك سعيد.

من جهة ثانية قدّمت السعودية والإمارات 70 مليون دولار مناصفة بين البلدين الشقيقين لدعم رواتب المعلمين في اليمن، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف. ويسهم التبرع في توفير رواتب 135 ألفاً من الكوادر التعليمية وتقليص فجوة رواتب المعلمين.

وأعلنت الإمارات عن منحة جديدة لمناطق الساحل الغربي بمبلغ 10.7 ملايين درهم، لتنفيذ مشاريع إنسانية وخدمية يستفيد منها 7 ملايين نسمة. ميدانياً، دمرت مقاتلات التحالف معملاً سرياً للميليشيا الحوثية لتفخيخ الطائرات الإيرانية المسيرة في العاصمة صنعاء، وأكدت المصادر أن خبراء إيرانيين قُتلوا في الغارات التي استهدفت المعمل.

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