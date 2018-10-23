«دافوس الصحراء» يؤكد الثقة الدولية بالسعودية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تؤكد السعودية صلابتها وقوتها أمام التحديات، كما تؤكد مكانتها الإقليمية العالمية، والثقة الدولية التي تحظى بها، من خلال إطلاقها اليوم في الرياض «منتدى الاستثمار السعودي»، الحدث الضخم الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام العالمية اسم «دافوس الصحراء»،

ويحضر الاجتماعات العديد من رؤساء الدول وممثلون عن الحكومات ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين البارزين حول العالم. ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال المنتدى عن استثمارات ومشاريع بمليارات الدولارات.

من جهة ثانية قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي التعازي هاتفياً لنجل الفقيد جمال خاشقجي، معربين عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، فيما عبّرت أسرة خاشقجي عن عظيم شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في مصابهم.

إلى ذلـــك أفادت قناة الإخبارية السعودية في تغريدة على «تويتر» بأن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

وجاء في التغريدة أن وليّ العهد والوزير الأميركي «أكدا على أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأميركية والدور المستقبلي لهذه الشراكة».

ومن جهتها أكدت تركيا أنـــها لا تريد أن تضر قضــية خاشقـــجــي بعلاقاتها مع السعودية. وصرّح الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بأن «السعودية بلد مهمّ بالنسبة إلينا. إنها دولة شقيقة وصديقة. لدينا الكثير من الشراكات ولا نود بطبيعة الحال أن يلحق بها ضرر».

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